Wolf hetzte Pferde- und Kuhherde: Tiere verletzt

Rinder und Pferde panisch entgegengelaufen

Unten beim Stall angekommen, sind ihm panisch seine Pferde und Rinder von der Weide entgegengelaufen. „Sie sind von der eingezäunten Fläche ausgebrochen. Hier hatte wieder ein Wolf seine Finger im Spiel“, ist sich der Landwirt sicher. „Es deutet einfach alles darauf hin. Meine Haflinger-Zuchtstute war am Bein komplett aufgerissen. Ein anderes Pferd wurde so arg gehetzt, dass es am Tag danach nicht mehr aufstehen hatte können.“