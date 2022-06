Verschärftes Parteiengesetz lässt auf sich warten

So schlagen die Koalitionsparteien etwa vor, die Veröffentlichungspflichten der Parteien zu erweitern und dem Rechnungshof neue Prüfbefugnisse zu übertragen. Zudem sollen die Strafen für Verstöße gegen die Wahlkampfkostenobergrenze deutlich erhöht und die Spendenregeln adaptiert werden. Weitere Inhalte sind neue Kennzeichnungspflichten für politische Inserate in Wahlkampfzeiten, ein öffentliches Parteienregister und klare Regelungen in Bezug auf parteinahe Organisationen. Diese Punkte haben die ÖVP und Grünen vorgelegt. Die NEOS, SPÖ und FPÖ haben in ihren Anträgen weitere Vorschläge gemacht.