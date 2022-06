Ex-Generalsekretär: Karmasin war „Bestbieterin“

Fachfremde Fragestellungen

Kritik kam von SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer, der Esterl damit konfrontierte, dass die Umfragen auch fachfremde Fragestellungen enthalten hätten. So habe das Ministerium Umfragen zu Themen wie Innere Sicherheit, dem Sozialsystem und zur Performance der Opposition unmittelbar vor der Wien-Wahl in Auftrag gegeben. Esterl erwiderte darauf, dass er sich nicht an alle Fragestellungen im Detail erinnern könne, aber viele Themen für den österreichischen Wirtschaftsstandort wichtig seien.