HC Strache steht schon wieder vor Gericht

Los geht es am Dienstag, wie üblich, mit dem Vortrag der Anklage, den Repliken der Verteidiger und Stellungnahmen der beiden Angeklagten. Auch den zweiten Prozesstag am Mittwoch hat die Richterin dafür reserviert. Am Freitag, 10. Juni, soll u.a. Hofer befragt werden. Nach einem Monat Pause stehen im Juli - am 19. und am 21. - weitere Zeugenbefragungen am Programm. Am 26. Juli könnte das Urteil fallen.