G7-Gipfel: Seefeld in Tirol fest in deutscher Hand

„Alle Lebensmittel hier in Tirol eingekauft“

Und so schwitzten 70 Mitarbeiter unter anderem in den fünf Lkw (mobile Küchen), um enorme Mengen Fleisch mit Currysauce, Reis und Gemüse auf die Biertische im klimatisierten Zelt zu zaubern. „Sämtliche Lebensmittel kaufen wir hier vor Ort in Tirol“, erzählt die Beamtin im Verwaltungsdienst. Sie selbst ist derzeit in Seefeld einquartiert und lobt die Gastfreundschaft in Tirol. „So häufig wie hier wird man anderswo nicht gegrüßt, wenn man morgens zu Fuß unterwegs ist“, freut sich Lackner. Weil die Quartiere rar sind, wohnen die Helfer und Polizeikräfte in weitem Umkreis – neben Seefeld etwa auch in Inntalgemeinden.