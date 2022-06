Vor G7: Verdächtiges Auto sorgt für Stau an Grenze

Aufgrund des bevorstehenden G7-Gipfels führt die deutsche Polizei derzeit wieder Grenzkontrollen an zahlreichen Übergängen durch. So auch bei jenem im Bereich Mittenwald und Scharnitz in Tirol. Wie ein Sprecher der deutschen Bundespolizei gegenüber der „Krone“ erklärte, sei dort am Freitag ein verdächtiges Fahrzeug ins Visier der Beamten geraten, das dann näher unter die Lupe genommen wurde. Über die genauen Hintergründe hüllte sich der Sprecher jedoch in Schweigen.