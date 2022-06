Tiroler Polizei vor G7: „Grenzübergänge meiden“

Am kommenden Sonntag startet das G7-Gipfeltreffen der sieben wichtigsten Staats- und Regierungschefs auf Schloss Elmau in Bayern nahe der Grenze zu Tirol. Das Gebiet wird zur Hochsicherheitszone. Zu spüren bekommt man das auch hierzulande. „Die Maßnahmen erstrecken sich über den gesamten süddeutschen Raum und haben aufgrund der Grenznähe auch unmittelbare Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen in Tirol“, betont die heimische Exekutive.