G7-Gipfel: Auch die Tiroler Polizei rüstet sich

„Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass irgendetwas in Österreich geplant ist“, so Erich Lettenbichler, Leiter der Einsatzabteilung, zur APA. Gipfelgegner werden ihre Meinung wohl eher in Deutschland kundtun, damit sie auch gehört werden, meinte der Beamte. Der Gipfel im Jahr 2015, der ebenfalls auf Schloss Elmau abgehalten worden war, hatte eine „andere Dimension“ - vor allem, weil kurz darauf die Bilderberg-Konferenz in Tirol stattgefunden hatte, bezog sich Lettenbichler auf den damaligen beträchtlichen Exekutiv-Einsatz.