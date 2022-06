Kandidatin Bierlein? | Ein Ja und ein Nein

Kandidatin Bierlein? Die Buschtrommeln wurden zuletzt immer lauter, gestern berichtete die „Krone“, dass als mögliche von der FPÖ nominierte Bundespräsidentschaftskandidatin immer öfter der Name von Ex-Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein genannt wird. Die FPÖ würgt ja an der Kandidatenkür seit Monaten herum. Erstens riskiert es Norbert Hofer, nur knapp gescheiterter Kandidat gegen Alexander Van der Bellen im Jahr 2016, nicht, sein ausgezeichnetes Ergebnis von damals deutlich zu verfehlen. Zweitens riskiert es Parteiobmann Herbert Kickl nicht, ein Ergebnis (weit) schlechter als einst sein innerparteilicher Widerpart Hofer einzufahren. Die Variante mit der (zu) oft genannten Abgeordneten Susanne Fürst halten Insider für Blendwerk. Andreas Rabl, der blaue Bürgermeister von Wels, der in der einst roten oberösterreichischen Stadt tief in sozialdemokratischen und konservativen Wählerschichten grast, wird es eher auch nicht sein, weil er bereits mit medialer Kritik konfrontiert ist. Und so sprießen die Spekulationen immer weiter Richtung Überraschung von außen. Da wurden verschiedene Namen lanciert und von Herbert Kickl umgehend (Zitat: „Schmus“; der Duden sagt zu diesem Wort übrigens, es könne „mit antisemitischen Vorstellungen verbunden sein“) dementiert. Das öffnete weiteren Phantasien erst recht Raum. Und so kommt Brigitte Bierlein ins Spiel. Die Höchstrichterin war 2019 nach der Ibiza-Aufdeckung sieben Monate lang Bundeskanzlerin einer Beamtenregierung. Wie stand es gestern in der „Krone“? „Es scheint zwar absurd, dass sie gegen ihren ,Erfinder´ Van der Bellen ins Rennen ziehen könnte. Klingt aber andererseits erfolgversprechend, weil sie tatsächlich die gefährlichste Herausforderin für Van der Bellen wäre - mit Reichweite nicht nur in bürgerliche, konservative Kreise. Ob sie’s tut? Wir werden es bald wissen!“