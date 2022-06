Teuerung: SPÖ wütet über „schwänzenden Kanzler“

Der erste Teil des Anti-Teuerungspakets wird am Dienstag vom Budgetausschuss abgesegnet. Beschlossen wird es dann am Donnerstag in einer Sondersitzung des Nationalrats. Nicht dabei sein wird Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der beim EU-Gipfel in Brüssel weilen wird. Für die SPÖ belegt dies, dass sich der Regierungschef nicht für die Teuerung und die Sorgen der Bevölkerung interessiere.