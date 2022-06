Polaschek: Deutschförderung an Schulen ausgebaut

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) baut die Deutschförderung an den Schulen aus. Außerdem werden „Übergangslehrgänge“ eingerichtet, in denen ukrainische Schüler nach Ende der Schulpflicht die Sprache lernen können, um leichter in Schulsystem und Berufswelt Fuß zu fassen. Auch in der Sommerschule soll es Förderangebote geben.