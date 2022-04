Lehrer dürfen ohne Deutschkenntnisse an Schulen

Ausnahmesituation macht Lockerungen möglich

Über die Osterferien soll nun laut Polascheks Aussagen gegenüber Ö1 eine Lösung ausgearbeitet werden. In dieser Ausnahmesituation solle es ausreichen, wenn die ukrainischen Lehrkräfte parallel an den Schulen Deutsch lernen und an den Pädagogischen Hochschulen Deutschunterricht bekommen.