Aktuell 5000 Flüchtlinge an Österreichs Schulen

Mehr schulpflichtige Kinder als zugeteilt

Es befinden sich wesentlich mehr schulpflichtige Kinder und Jugendliche in Österreich, als in den Schulen zugeteilt. Eine Voraussetzung dafür sei, laut Bildungsdirektor Heinrich Himmer, ein fester Wohnsitz. „In Niederösterreich werden die Kinder im normalen Unterricht integriert und erhalten zusätzlich Unterricht - meistens am Nachmittag“, heiß es etwa aus der Bildungsdirektion in St. Pölten. In Kärnten werden die Kinder, „um die Integration (...) “zu ermöglichen" meist zu zweit oder zu dritt in Klassen untergebracht, am Land vor allem in Regelklassen, im städtischen Raum auch in Deutschförderklassen.