„Unfair!“ Alexandri nach WM-Finaleinzug stinksauer

Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri ist bei den Weltmeisterschaften in Budapest im Solo-Bewerb locker ins Finale der Freien Kür eingezogen. Die 24-Jährige schaffte im Vorkampf am Montag mit 89,5667 Punkten eine neue persönliche Bestleistung und landete damit auf dem fünften Platz. In der Entscheidung am Mittwoch (16 Uhr) peilt die 24-Jährige ihre erste WM-Medaille an, in der Technischen Kür hatte sie Edelmetall als Fünfte knapp verpasst. Kritik gab es erneut an den Wertungsrichtern: „Es ist unfair!“