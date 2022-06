Alexandris: „Diese Medaille ist für Vasiliki“

Umarmungen, Küsschen, Tränen. Uns zuletzt ein strahlendes Lächeln. „Mein Kopf ist so leer. Wir waren so aufgeregt und jetzt ist das so viel Emotion. Wir können das nicht glauben.“ Anna-Maria Alexandri drückte ihre Schwester fest an sich. Gemeinsam hatte das Synchron-Duett soeben historisches erreicht. Noch nie gelang es einem rot-weiß-roten Team eine WM-Medaille zu ergattern.