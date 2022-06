Drei Grüne Bundesländer machen viel zu wenig Wind

Noch kein einziges Windkraftwerk

Für Dörfel passt diese Forderung bei einem Blick auf die Landkarte nicht mit der tatsächlichen Politik der Grünen zusammen: „Auffallend ist, dass die einzigen drei Bundesländer, in denen noch kein einziges Windkraftwerk steht, jene sind, in denen Grüne in einer Regierungskoalition sitzen: Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Und das, obwohl zahlreiche Studien dort Potenzial zur Errichtung von Windkraftanlagen sehen“.