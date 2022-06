Schwerer Schlag: Macron verfehlt absolute Mehrheit

Besonders schwer wiegt für Macron, dass die Parlamentswahl in Frankreich eigentlich als Bestätigung der Präsidentschaftswahl empfunden wird. So nehmen traditionell vor allem Unterstützer des Gewinners an der Abstimmung teil, andere bleiben häufig zu Hause. Auch wenn viele Franzosen unzufrieden mit Macrons erster Amtszeit waren, hätte der 44-Jährige davon profitieren sollen. Nun konnte aber das Linksbündnis genügend Unterstützer mobilisieren, um es dem Präsidenten von jetzt an schwer zu machen.