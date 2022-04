Macron: „Ich bin der Präsident von allen“

In seiner ersten Ansprache nach seiner Wiederwahl am Sonntagabend hat sich Emmanuel Macron betont versöhnlich gezeigt. Macron kündigte für seine kommende Amtszeit einen Umgang mit den Franzosen auf Augenhöhe an. „Wir müssen auch wohlwollend und respektvoll sein“, sagte Macron am Sonntagabend vor Hunderten Anhängern in Paris. „Denn unser Land steckt tief in Zweifeln und Spaltung. Wir müssen stark sein, aber niemand wird am Wegesrand zurückgelassen.“