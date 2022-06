Junge Kärntnerin präsentiert ihre Kunst in Gmünd

Ein großer Traum wird für Vanessa Steiner wahr. Sie darf heuer in der Künstlerstadt Gmünd ihre Werke ausstellen - und das zum allerersten Mal. „Die Kulturinitiative hat es möglich gemacht. Es freut mich, in meiner Heimat ausstellen zu dürfen, und es ist schön, dass nicht nur bekannte, sondern auch junge Künstler unterstützt werden“, zeigt sich die gebürtige Kremsbrückerin, die bereits in Salzburg, Oberösterreich und auch Schweden ausgestellt hat, dankbar.