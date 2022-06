Schritt für Schritt hin zu einem besseren Leben

Über eine Million Autofahrten pro Tag sind in Österreich so kurz, dass sie sich in Gehdistanz befinden. Das sind fast zehn Prozent unserer täglichen Autofahrten. Viele davon können wir vermeiden, damit Geld sparen, das Klima schützen und uns gesund halten. Es tut uns einfach gut, Schritt für Schritt einen Beitrag für unsere Gesundheit zu leisten. Die Hüfte, das Herz, die Lunge, unser ganzer Körper freut sich. Und unser Geist entspannt sich.