Auf Odyssee nach Huatulco folgt der Weltcup

Endlich angekommen! Das dürfte sich Leon Pauger am Mittwochabend, mitteleuropäischer Zeit gedacht haben. Nach einer mehrtägigen Weltcup-Anreise, die für den Bregenzer, Alois Knabl (beide A-Kader) und Martin Demuth (B-Kader) am Montagabend mit der Fahrt zum Münchner Flughafen begann. Nach einer Nacht im Hotel ging es dann weiter über Paris bis nach Mexiko City, wo ein Flugausfall eine weitere - diesmal ungeplante - Übernachtung erforderlich machte. Über 50 Stunden von „Haustür zu Haustür“ hat es gedauert, bis die rot-weiß-roten Triathleten schließlich am Zielort in Huatulco ankamen. „Es war fein, dass wir gemeinsam gereist sind. So konnten wir alles zusammen regeln und der Stress hat sich auf mehrere Schultern verteilt“, ist Pauger froh.