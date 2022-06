Bei Klage gegen Ortspolitiker droht Pleite

Als am 1. April die Vorchdorfer ÖVP die Medien über eine Klage informierte, dachten viele an einen Aprilscherz. Dass eine Gemeinde den eigenen Gemeinderat klagt, ist mehr als ungewöhnlich. Nicht aber in Vorchdorf, wo seit dem Austritt von Albert Sprung aus der ÖVP und der Gründung der Bürgerliste in der Gemeindepolitik ordentlich die Fetzen fliegen.