„Keine Beitrittswerber erster und zweiter Klasse“

Österreich will dem EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine nur unter Bedingungen zustimmen. „Wir müssen sicherstellen, dass dieselben Maßstäbe angewandt werden wie auch bei anderen Beitrittswerbern aus dem Westbalkan. Vor diesem Hintergrund wäre es für mich etwa nicht vorstellbar, der Ukraine einen Kandidatenstatus zu gewähren und zugleich Länder wie Bosnien-Herzegowina weiterhin außen vor zu halten“, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Dieselbe Meinung vertritt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP): „Dürfen nicht in einen geostrategischen Tunnelblick verfallen, sondern müssen auch in den Südosten Europas schauen.“