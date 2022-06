Europas Polit-Elite marschiert bei Selenskyj auf

„Täter zur Verantwortung ziehen“

Rumäniens Staatspräsident Iohannis verlangte erneut, dass Gräueltaten Russlands vor ein internationales Strafgericht gebracht werden. „Ich erneuere mit Nachdruck meinen Appell dafür, dass alle russischen Täter von der internationalen Strafjustiz - die Rumänien voll unterstützt - zur Verantwortung gezogen werden“, twitterte Iohannis am Donnerstag nach dem Besuch in Irpin. „Es gibt keine Worte, um die unvorstellbare menschliche Tragödie und die schrecklichen Zerstörungen zu beschreiben, die wir heute in Irpin gesehen haben“, schrieb Iohannis. Scholz, Macron und Draghi waren gemeinsam mit dem Zug nach Kiew gereist, während Iohannis über eine andere Route in die ukrainische Hauptstadt gekommen war.