„Sofortiger EU-Kandidatenstatus“ für Ukraine

Empfang im Präsidentenpalast - samt Luftalarm

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Scholz, Macron, Draghi und Iohannis zu Gesprächen im Präsidentenpalast in Kiew empfangen. Scholz twitterte nach dem Besuch „Wir Europäer stehen fest an Eurer Seite“ und dankte Selenskyj auch dafür, dass er die Einladung zur Teilnahme am G7-Gipfel Ende Juni annahm. Dieser findet in Schloss Elmau in Bayern statt. Unklar blieb, ob der ukrainische Staatschef dafür sein Land verlassen wird oder wie bei anderen Treffen per Video zugeschaltet wird.