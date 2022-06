EU-Weg der Ukraine wird lang, „aber er lohnt sich“

Zustimmung der drei Großen gilt als wichtiges Signal

Die EU-Kommission will am Freitag das Ergebnis ihrer Prüfung des ukrainischen Aufnahmeantrags bekannt geben und eine Empfehlung vorlegen. Die Entscheidung muss einstimmig fallen, voraussichtlich beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni in Brüssel. Die Zustimmung der drei größten EU-Staaten gilt dabei als wichtiges Signal. Mit dem Status eines Beitrittskandidaten können konkrete Verhandlungen über die Aufnahme eines Landes in die EU beginnen - der Vollzug dürfte dann etwa 20 Jahre dauern. Die Ukraine hatte kurz nach dem Angriff Russlands am 24. Februar einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt.