Früherer Gewichtheber-Zampano lebenslang gesperrt!

Der Ex-Präsident des Gewichtheber-Weltverbandes, Tamás Aján, ist wegen schwerer Vergehen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen vom Internationalen Sportgerichtshof auf Lebenszeit gesperrt worden! Dies teilte der in Lausanne ansässige CAS am Donnerstag mit. Der mittlerweile 83-jährige Ungar war von 1976 an Generalsekretär der IWF und von 2000 bis zu seinem Rücktritt 2020 Präsident des Weltverbandes.