Toptalent beendet Fußball-Karriere mit 22 Jahren

Mit gerade einmal 16 Jahren debütierte der Salzburger am 3. Oktober 2015 in der Regionalliga und spielte bei der 1:3-Heimniederlage des TSV Neumarkt gegen die Amateure von Wacker Innsbruck durch. Gastager überzeugte und eroberte auf Anhieb einen Stammplatz. Der Defensivspezialist - er wurde häufig im zentralen Mittelfeld oder in der Innenverteidigung aufgestellt - weckte rasch das Interesse von stärkeren Klubs. Weshalb er im Sommer 2016 den Sprung zum USK Anif wagte. Der Wechsel sollte sich als Glücksgriff für beide Seiten entpuppen. Gastager wusste auch unter Trainer Thomas Hofer zu gefallen und feierte mit dem Verein zweimal in Folge den Gewinn der Regionalliga West.