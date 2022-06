„Unterhaus-Zidane“ verpasst Trainer Kopfnuss

Unterhaus-Bomber Christof Kopleder ließ sich im Salzburger-Liga-Duell seines USC Eugendorf mit Neumarkt zu einer Tätlichkeit hinreißen. Der 33-Jährige, der seinen Verein in der 26. Minute in Führung gebracht hatte, setzte in der 33. Spielminute zu einer gefährlichen Grätsche an, die Neumarkt-Trainer Friedrich Oberascher in Rage brachte.