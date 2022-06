Kanzler-Euphorie | Konfetti-Regen

Konfetti-Regen. Während die Opposition das Paket zerzaust, kommt es in den „Krone“-Kommentaren positiv weg. Georg Wailand, „Krone“-Wirtschafts-Chef, schreibt: „Wenn man die Nachrichten verfolgt, hat man den Eindruck, Österreich würde in einem wahren Konfetti-Regen von Geldscheinen versinken, Milliarden um Milliarden seien da unterwegs (je nachdem, wie viele Jahre man zusammenzählt) - und, natürlich, dieses Geld kommt von uns Steuerzahlern und nicht aus dem Geldbörsl der Politiker.“ Wailand meint, das Paket sei zwar spät gekommen, aber es sei breit angelegt und habe quer über die Bevölkerungsschichten Wirkung. Es vertreibe nicht die Inflation, aber es mildere die Folgen. Und Claus Pándi findet in seinem Kommentar, dass die Regierung erstmals seit langer Zeit echte Politik mache, mit dem Entlastungspaket „eine richtig große Nummer“ wage. Pándi resümiert: „Mit dem nun präsentierten Maßnahmenpaket gibt die ÖVP seriöse Antworten auf schwierige Fragen. Das ist fast schon eine kleine Zeitenwende.“ Möge die Wende gelingen!