SCR Altach startet ohne Cheftcoach ins Training

Der SCR Altach ist nach bisher erfolgloser Suche ohne Chefcoach ins Trainingsgeschehen zurückgekehrt. Die Leistungstests im Olympiazentrum in Dornbirn am Montag und Dienstag wurden von Sportdirektor Werner Grabherr begleitet. Hinter den Kulissen wird weiter nach einem Nachfolger des vor drei Wochen in die Schweiz zurückgekehrten Ludovic Magnin gesucht. Absagen soll es zuletzt vom vereinslosen Markus Schopp und dem Liechtensteiner Teamchef Martin Stocklasa gegeben haben.