Ex-Teamkapitän befindet sich im Anflug auf Altach

Am 30. Mai 2015 führte Lukas Gugganig (hinten, 2. v. li.) das ÖFB-Team bei der U20-WM in Neuseeland als Kapitän aufs Feld. Ebenfalls mit dabei: Tino Casali Philipp Lienhart, Valentin Grubeck, Florian Grillitsch, and Bernd Gschweidl (hinten v. li.), Markus Blutsch, Daniel Rosenbichler, Martin Rasner, Alexander Joppich und Konrad Laimer (vorne v. li.).

(Bild: APA/EPA/DEAN PEMBERTON)