Das ÖSV-Rekordgirl begeistert Trainer-Rückkehrer

Ausschließen kann und will der gebürtige Tiroler aber nichts. „Sie wird in der Vorbereitung im August erst das Technik-Camp im argentinischen Ushuaia mitmachen und dann mit Gritsch und Servicemann Rudi Berger noch elf, zwölf Speedtage in Chile anhängen“, sagt Pichler. „Danach sehen wir, wie es in den einzelnen Disziplinen funktioniert.“ So scheint weder ein Antreten Ende Oktober beim Riesentorlauf-Weltcupauftakt in Sölden, noch ein Start bei der spektakulären Abfahrtspremiere am Matterhorn Anfang November ausgeschlossen.