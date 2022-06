Golling: Die Krux mit dem Verkehr

Es ist eine Krux. So malerisch der alte Ortskern in Golling auch ist – in der Ferienzeit schlängen sich tausende Pkw und Laster über die Straße im Zentrum. Bei Staus und Verzögerungen auf der Tauernautobahn wählen viele Autofahrer den Weg durch Golling als Ausweichroute. Die Abfahrtssperren – wie zuletzt zu Pfingsten – wirken nur bedingt. Im vergangenen August zählte man im Gollinger Zentrum täglich bis zu 11.000 Autos.