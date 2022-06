AGB-Änderung bei Amazon Prime: Bald Preiserhöhung?

Amazon: „Haben derzeit nichts anzukündigen“

Dass beim Prime-Dienst nun ebenfalls Preiserhöhungen drohen, will Amazon nicht bestätigen. In einer Stellungnahme heißt es: „Wir haben die Amazon-Prime-Teilnahmebedingungen aktualisiert, um noch ausführlicher darüber zu informieren, wie und wann wir Änderungen an diesen Bedingungen, an unserem Prime-Service oder an den Konditionen für die Prime-Mitgliedschaft vornehmen können.“ Ansonsten habe man „derzeit nichts anzukündigen“.