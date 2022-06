Die Königin der Blumen wird „bienentauglich“

Im Rosarium Gruber gibt es derzeit 250 Rosensorten, die auch in Töpfen verkauft werden. „Viele Kunden wollen etwas für Bienen tun und fragen nach halbgefüllten oder ungefüllten Blüten, die Insekten leicht an Pollen und Nektar lassen.“ Bis zum Zeugnistag am 8. Juli hat das „Rosarium“ jeden Tag geöffnet.