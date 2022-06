Kellnerin rettete Bub (11) vor brutalem Stiefvater

Diese mutige Aktion einer Restaurant-Managerin in Florida rettete einen erst elf Jahre alten Buben davor, von seinem brutalen Stiefvater zu Tode gequält zu werden. Flaviane Carvalho hatte im Mrs. Potato Restaurant in Orlando, US-Staat Florida, gearbeitet und half als Kellnerin aus. Dabei fiel ihr auf, dass ein Gast zwar für sich und seine Frau, aber nicht für den Sohn bestellte. Als sie nachfragte, schnauzte der 36-jährige Timothy Lee Wilson sie an: „Mein Sohn isst später zu Hause!“