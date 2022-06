Buchungslage: Gäste kümmert Inflation kaum

„Sommer schaut aus heutiger Sicht gut aus“

Ähnlich gut ist die Buchungslage bei Peter Donabauer in Filzmoos. Deutsche, Österreicher und etwa auch Niederländer ziehe es in den Pongau: „Der Sommer schaut aus heutiger Sicht gut aus. Genaue Prognosen für den ganzen Sommer sind aber kaum möglich: Die Leute wollen sich nicht mehr festlegen“, sagt Donabauer. In der Ferienregion Wagrain-Kleinarl ist Chef Stefan Passrugger zufrieden. „Gewisse Wochen und Kategorien sind schon sehr, sehr gut gebucht“, sagt er. Vor allem von 10. Juli bis Mitte August seien Urlaub am Bauernhof, Appartements und die gehobene Hotellerie gefragt.