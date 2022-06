„Junuzovic war immer ein interessantes Thema“

Ich bin überzeugt davon, dass er ein Riesengewinn für den österreichischen Fußball und für das Nationalteam ist. Er schickt die Mannschaft mit einem taktischen Konzept auf den Platz, das klar ist, proaktiv und mutig. Er treibt die Siegwahrscheinlichkeit in die Höhe. Man muss im ÖFB auch hinter verstaubte Winkel schauen, Dinge aufbrechen. Da kenne ich ihn gut genug - Ralf wird da reinschauen und Dinge verbessern. Er verdient die höchste Wertschätzung. Was er in den letzten Jahren auf die Füße gestellt hat - nicht nur in Salzburg, auch in Leipzig -, ist beeindruckend. Ralf war überall der Geburtshelfer, hat überall Erfolge eingefahren. Es ist wichtig, ihn an der Front zu haben. Das heißt aber nicht, dass wir mit ihm jedes Spiel gewinnen, sondern stabil in die richtige Richtung gehen. Es braucht Leute wie ihn, die federführend an der Front Dinge mitgestalten. Das ist nicht immer lustig für alle, aber erfolgversprechend.