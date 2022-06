Lieber ein Kellerkind statt in der Königsklasse

Bei Salzburg zählte Rasmus Kristensen in der abgelaufenen Saison zu den absoluten Leistungsträgern. Allein in der Bundesliga gelangen dem Dänen elf Scorerpunkte in 29 Spielen. Für einen Verteidiger beachtlich! Dass der 24-Jährige in diesem Sommer den nächsten Schritt gehen wird, war bereits länger klar. Nun ist fix: Kristensen wird kommende Saison das Trikot von Leeds United tragen. Gestern absolvierte er den Medizincheck beim Premier-League-Verein, die Bullen erhalten 13 Millionen Euro Ablöse. In England trifft „Hulk“ (so sein Spitzname) auf alte Bekannte. Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch trainiert die „Peacocks“, Franz Schiemer ist sein „Co“ und US-Boy Brenden Aaronson wechselte auch zum Traditionsklub.