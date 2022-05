Tank-Tourismus: Ärger über neue Regelung in Ungarn

Der Verband der Tankstellenpächter spricht gar von einer „Undurchführbarkeit“ der neuen Regelung. Verbandspräsident Gabor Egri problematisiert, dass die großen Anzeiger laut Verordnung die gedeckelten Preise für die ungarischen Kraftfahrzeugbesitzer anführen sollen. Wenn man dann getankt habe, müsse anschließend der „richtige“ Preis bezahlt werden - für Ausländer der aktuelle Marktpreis, für ungarische Fahrzeuge der in der Höhe von 480 Forint pro Liter (rund 1,24 Euro). So eine Verwirrung der Kunden ist aber aus Sicht des Konsumentenschutzgesetzes nicht erlaubt, so Egri.