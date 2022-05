Chaos in Ungarn: Österreicher durften nicht tanken

Seit Monaten herrschte in Ungarn wegen des gedeckelten Treibstoffpreises ein reger Tank-Tourismus. Diesen Ansturm will die Regierung in Budapest mit der neue Regelung für Ausländer beenden. Stunden vor Inkrafttreten der Verordnung eskalierte die Situation an den Zapfsäulen aber vollends.

(Bild: APA/ROBERT JAEGER)