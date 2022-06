Nach 13-Meter-Sturz ist Zara wieder daheim!

„Zara, nicht auf den Tisch raufklettern!“ – zwei Wochen nachdem sie 13 Meter tief auf Beton gestürzt ist, huscht Zara schon wieder durch die Wohnung im 4. Stock des Hauses in der Zechmeisterstraße. Beide Arme eingegipst, am Kopf noch ein Verband – bis das zweieinhalbjährige Mädchen wieder ganz gesund ist, wird es noch lange dauern, aber Zara ist trotzdem guter Dinge. Sie lässt sich von den Verbänden kaum bremsen. „Wir haben alle Sessel und Tische, an denen man hochklettern kann, von den Fenstern weggeschoben“, sagt die mit Zwillingen schwangere Mama Nevruz S. (31) und ergänzt: „Wir danken Gott, dass Zara lebt. Wir dachten, wir hätten sie verloren.“