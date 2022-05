„Zara rührte sich nicht. Ich dachte, sie ist tot!“

Auch in Wien stürzte Kind durch Fliegengitter

Nur wenige Stunden zuvor war in Wien ein ähnlicher Unfall passiert. Auch hier war ein Kind, ein dreijähriger Bub, auf ein Fenster im Obergeschoß des Einfamilienhauses geklettert, hatte sich am Fliegengitter angelehnt und war hinausgestürzt: schwer verletzt. Zwei weitere Fälle gab’s am Wochenende in OÖ.