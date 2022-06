Rauch: Paket gegen Teuerung kommt erst im Herbst

In Details verlor sich Rauch im Interview mit Moderator Armin Wolf nicht, deutete aber zumindest an, in welche Richtung es gehen wird. Einerseits bestätigte der Sozialminister die Verschiebung der CO2-Bepreisung auf Oktober, die er für argumentierbar hält, andererseits will er bei Sozialleistungen eine jährliche Valorisierung sicherstellen und Hilfen vereinbaren, „die sofort ankommen“.