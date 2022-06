So können Sie trotz Teuerungswelle Geld sparen

„Krone“-Kommentar: Sparfüchse feiern ein Comeback

Die Zeit des Überflusses scheint vorbei. Die aktuelle Teuerungswelle sorgt dafür, dass sich immer mehr Menschen Gedanken machen, wofür sie wie viel Geld ausgeben. Denn plötzlich kann oder will man sich das eine oder andere nicht mehr leisten. Sparen ist, sozusagen aus der Not heraus, wieder in. So belastend das für viele Menschen, die an der Armutsgrenze leben, leider ist, so positiv kann sich das Comeback der Sparfüchse auf Gesundheit und Umwelt auswirken. Denn wer auf stromfressende Annehmlichkeiten verzichtet oder hie und da das Auto stehen lässt, spart nicht nur Geld, sondern tut Gutes.