Rot-grüne Debatte um Klimabonus geht weiter

Teurer Sprit für Auto

Durch die Erhöhung des Spritpreises könne es zudem schnell teuer für die Pendler werden. „Ein Pendler aus dem Bezirk Güssing, der täglich nach Wien und wieder retour pendelt, fährt im Jahr 70.000 Kilometer. Gehen wir von einem Plus beim Spritpreis ab 2022 von 8 Cent aus, fallen dem Pendler jährlich fast 400 Euro mehr an Spritkosten an. Ab 2025 und mit einer angenommenen Spritpreiserhöhung von 16 Cent, muss er mit 800 Euro Mehrkosten im Jahr rechnen“, erklärt Hergovich. Statt dem Klimabonus bleibe da nur ein dickes Malus. „Inakzeptabel“, meint der Klubchef.