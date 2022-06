Noch mehr Teuerung ist jetzt die allergrößte Sorge

Land hilft, aber der Bund muss mehr tun

„Ein großer Teil der Familien in diesem Land macht sich Sorgen um die Finanzierung von alltäglichen Dingen wie Schulveranstaltungen, Nachhilfeunterricht oder Schulkosten“, weiß FPÖ-Politiker Manfred Haimbuchner als Familienreferent des Landes Oberösterreich: „Gerade in diesen Bereichen bietet das Familienreferat des Landes Oberösterreich mit der Schulveranstaltungshilfe, Gratisliftkarten bei Schulschikursen und den jüngst beschlossenen Fördermitteln für außerschulische Nachhilfe sowie vielen anderen Förderungen eine breite Palette an Unterstützungsmaßnahmen an.“ Es sei aber auch die Bundesregierung gefordert, für die Familien „echte und nachhhaltige Entlastungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen“, betont Haimbuchner.