Team Vorarlberg startet Projekt Titelverteidigung

Die Erinnerungen an das viertägige Rennen, das am Sonntag wie bereits im Vorjahr mit der Bergankunft in Hinterstoder endet, sind gut. 2019 triumphierte mit Jannik Steimle (D) ebenso ein Team Vorarlberg-Rider wie 2021, als sich Alexis Guerin (Fra) in einem Herzschlagfinale vor Riccardo Zoidl den Gesamtsieg schnappte. Heuer gehen die zwei als Teamkollegen an den Start. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen bei Kofler: „Wir hoffen, dass beide erneut vorne mitmischen. Dafür haben wir Ricci ja auch geholt."