Sensation! Oberösterreich-Rundfahrt geht an Guerin

Und auf eben dieser Schlussetappe hatte am Ende Alexis Guerin die Nase vorne. Nachdem er am Vortag in der letzten Etappe noch wenige Meter vor dem Ziel eingeholt wurde, setzte der Franzose im Dienste des Teams Vorarlberg heute alles auf eine Karte. Als der Gesamtleader Mikael Schlegel (Elkov-Kasper) reißen lassen musste, blieb nur noch Riccardo Zoidl als direkter Gegner übrig. Guerin setzte 300 Meter vor dem Ziel zur entscheidenden Attacke an und holte sich eine Sekunde vor Zoidl den Sieg - diese knappe Sekunde sollte auch die Differenz in der Gesamtwertung sein. Enger war noch nie eine Rundfahrt entschieden worden.